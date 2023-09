Chirurgo 41enne di Cosenza ucciso a Imola | investito e trascinato sull' asfalto per 200 metri Il cordoglio del sindaco di Bisignano | “Siamo sconvolti”

(Di sabato 16 settembre 2023) Tragedia adove un motociclista cosentino è statoin un incidente stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.20 in via D’Agostino, angolo via Salvo D’acquisto, zona Pedagna. Il motociclista in sella a una Ducati Monster, si chiamava Antonio Vilardi,di, e residente aed era un medicospecializzato in ortopedia. Da quanto ricostruito l’uomo è...

