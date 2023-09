Chiesa e Vlahovic condannano l'ex (mai amato)

Dopo il successo sulla Lazio Federicoe Dusansono l'immagine della nuova Juve di Massimiliano Allegri. Esce sconfitto dallo Stadium Maurizio Sarri, ex tecnico bianconero mai veramente amato dai tifosi nonostante sia stato ...742 La Juventus batte la Lazio per 3 - 1 , grazie a una doppietta di Dusane una gol di Federicoe vola momentaneamente al comando della classifica, in attesa del derby di Milano delle 18 fra Inter e Milan. Nel primo tempo la Juve parte a ritmo ...La notizia migliore per Allegri sono le prestazioni di, autentici dominatori della gara e con loro due in queste condizioni si può puntare in alto.cambia volto,è ...Nel primo tempo la Juventus va in gol con il tandem dattaccoche Allegri sembra aver scelto per questa stagione. Il vantaggio dopo 10, quando Locatelli da destra mette una palla ...

Juve-Lazio 3-1, doppietta di Vlahovic e gol di Chiesa: Allegri batte Sarri Adnkronos

Juve-Lazio, le pagelle di CM: Vlahovic ai massimi livelli, Chiesa segna ancora, Immobile non pervenuto Calciomercato.com

Chiesa e Vlahovic sono quello che non sono riusciti a essere un anno fa. Insomma, gli aspetti positivi da cui ripartire non mancano, sono tanti e importanti. Ma a ben guardare non mancano nemmeno gli ...Dusan Vlahovic ai microfoni di Dazn (QUI l'integrale) ha parlato di Federico Chiesa. Le sue parole: CHIESA - Siamo amici, ci conosciamo da tanto, abbiamo gi.Dusan Vlahovic è sempre più decisivo in questo inizio di stagione con la Juventus: l'attaccante raggiunge un nuovo primato ...