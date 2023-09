Chiara e Fedez reagiscono alla provocazione di Giulia De Lellis

(Di sabato 16 settembre 2023)Ferragni ehanno reagito a suon di “mi piace” su TwitterdiDe. Ma facciamo un passo indietro. Tutto è nato dopo la recensione pubblicata da Selvaggia Lucarelli di The Ferragnez – Speciale Sanremo. Una recensione lunghissima in cui viene fatta ironia anche sul rapporto frae il suo manager che a dire della giornalista non sopporterebbe(e viceversa).De– citando proprio il pezzo in cui viene ironizzato sul manager diFerragni – ha così scritto su Twitter: “Ops ho riso ad alta voce”, pubblicando poi il pezzo incriminato pure su Instagram con tanto di “Qui ho riso forte sorry“. Il primo a mettere un like di reazione è stato ...

... con il suo lucidissimo ma al tempo stesso pungente commento del documentario sulla presunta crisi traFerragni . Ed ancora una volta non ha deluso. Ciò che però oggi colpisce, è la ...... la giornalista ha preso sorprendentemente le sue parti: La giudice di Ballando con le stelle ha poi continuato, facendo notare come tra i due uomini nella vita die Damato , non scorri ...Mentre i seguitissimiFerragni etornano sul piccolo schermo con una puntata speciale del loro show The Ferragnez , catapultando il pubblico dietro alle quinte di un evento che li ha ...The Ferragnez: Sanremo Special è disponibile su Prime Video. Puoi scoprire cosa è successo traFerragni edurante il ...

Fedez, Sanremo e le scuse social a Chiara Ferragni: «Non ero lucido Io Donna

Speciale Sanremo in The Ferragnez svela lite tra Chiara Ferragni e Fedez: cos'è successo davvero al Festival Virgilio Notizie

Chiara Ferragni si trova in questi giorni in Svizzera per motivi di lavoro, e nelle ultime foto pubblicate su Instagram ha mostrato un oggetto che risulterà poco familiare ai più: ...The Ferragnez, con lo speciale su quanto accaduto a Sanremo tra Chiara Ferragni e Fedez, non poteva che portare a tutta una serie di polemiche. Ha fatto certamente discutere la frase pronunciata ...Fedez è un cantante, ma è anche un produttore discografico e un personaggio televisivo. Un uomo la cui fama lo precede, ha completato il suo curriculum inserendo alla voce sposato: Chiara Ferragni. La ...