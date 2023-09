Chi sono le vittime della tragedia di Caselle | la bimba di 5 anni era in auto con la famiglia

(Di sabato 16 settembre 2023) La giovanissima Laura Origliasso non è più tra noi. È la piccola morta per ladi Torino. Una perdita incommensurabile per unache, in un attimo, ha visto cambiare radicalmente la propria esistenza. Il piccolo Andrea Origliasso, fratello di Laura, di appena 12, si trova attualmente in condizioni gravi all’ospedale Regina Margherita. Il suo corpo porta le segni di ustioni di secondo grado su circa il 15%superficie corporea. Nonostante le lesioni non siano state immediatamente etichettate come “importanti” dai medici, Andrea è stato sedato e trasferito in rianimazione, con prognosi riservata. Sull’incidente, i dettagliancora nebulosi. Secondo le prime testimonianze, il papàpiccola ha riferito di aver “sentito un grosso rumore”. Non è stato ...

...parte e a tutte le persone che oggi non si girano dall'altra parte e che accolgono ancheviene in cerca di un futuro, che cercano di contrastare la ferocia e la diseguaglianza che ci. E ...Fra i suoi follower su Instagram c'èlo considera già un martire della libertà d'espressione. "... Le mie preghierecon te fratello", scrive qualcun altro. Questo commento ha ottenuto oltre 1.Infine, il design leggero e sottile del Notebook Acer Aspire 3 lo rende perfetto perè sempre ... Non perdere altro tempo, le scorte a disposizionelimitate. Questo articolo contiene link di ...E oggi "dava il Pd per morto, lo abbiamo smentito" rivendica la leader dem. Come all'...battaglie di sinistra. E ioorgogliosa di essere di sinistra". Ucraina Sulla guerra in Ucraina, ...

Grande Fratello, le pagelle della seconda puntata. Chi sono i primi nominati QUOTIDIANO NAZIONALE

Grande Fratello, stasera entrano altri 6 concorrenti: ecco chi sono. Bufera su Paolo Masella. Nomination e pol ilmessaggero.it

Un altro bellissimo dipinto “bicolore” in cui sono presenti i fiori, in questo caso ... la vip Samira minaccia il nip Garibaldi, Anita eliminata Ecco chi vince, tra i nominati al televoto!” Gran ...I maxischermi sono fondamentali in uno spettacolo in cui il protagonista ... anche se in piazza non manca chi è venuto da altre regioni, magari tifa per altre squadre, ma non è proprio il momento di ...Il libro ridà voce e volto a una 'metà della Storia partigiana' a lungo silenziata, a partire dalle fotografie raccolte in decine di archivi ...