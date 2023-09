Chi è Sepp Kuss | il vincitore della Vuelta a España 2023 | trionfo dopo una vita da gregario E quella fuga bidone…

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023) Manca solamente la passerella di domani in quel di Madrid al termine, ma ora possiamo darlo per ufficiale:ha vinto la. Terzo Grande Giro in un anno per la Jumbo-Visma con tre corridori diversi, un’impresa eccezionale, che davvero nessuno si sarebbe aspettato. Se su Primoz Roglic e Jonas Vingegaard di dubbi non ce n’erano, la sorpresa è ovviamente lo statunitense in Maglia Rossa che,una carriera da, è riuscito a togliersi la soddisfazione più importante in un palmares che fino ad oggi non è stato eccezionale. Ma chi è? Classe 1994 ha esordito negli Stati Uniti con la Rally Racing per poi approdare nel World Tour alla Jumbo nel 2018essersi fatto notare ...