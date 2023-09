Cavo Dragone nuovo presidente del Comitato militare Nato Tutte le sfide

(Di sabato 16 settembre 2023) Sarà l’ammiraglio Giuseppea prendere il posto dell’ammiraglio olandese Rob Bauer nel ruolo dideldella, l’organizzazione che riunisce i capi di Stato maggiore della Difesa di tutti i Paesi alleati. In questa veste, l’ufficiale italiano sarà responsabile delle attività delle strutture militari della. Il, infatti, dirige le operazioni condotte dalle forze Alleate (attraverso l’Allied command operations), e ne redige le dottrine operative, logistiche e addestrative (grazie all’Allied command transformation). La nomina Per l’Italia, la nomina dirappresenta un passo importante e il segnale di un ...

"Sono felice ed orgoglioso dell'elezione dell'Ammiraglio Giuseppea prossimo presidente del Comitato militare della Nato. Una vittoria frutto di un grande gioco di squadra a tutti i livelli dell'Italia". Lo ha annunciato il vicepremier e ministro degli ...Mattarella ha passato in rassegna lo schieramento , accompagnato dal ministro Crosetto, dal Capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe, dal Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica ...Mattarella ha passato in rassegna lo schieramento , accompagnato dal ministro Crosetto, dal Capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe, dal Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica ...... Dall'urgenza di impreziosire la scorrettezza, alla banalità becera in cima alle classifiche Amazon Perché Crosetto eagiscono bene su Vannacci. I lunghi anni opachi Pane, destra e ...

Tajani: “L’ammiraglio Cavo Dragone presidente del Comando militare Nato” La Stampa

L'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone prossimo presidente del Comitato militare della Nato L'HuffPost

Roma- "Sono felice ed orgoglioso dell'elezione dell'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone a prossimo presidente del Comitato militare della Nato. Una vittoria frutto di un grande gioco di squadra a tutti i ...Plauso all’iniziativa anche dalla sindaca di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi: “Siamo soddisfatti perché la prevenzione è fondamentale per una diagnosi precoce di tantissime malattie, soprattutto ..."Sono felice ed orgoglioso dell'elezione dell'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone a prossimo presidente del Comitato militare della Nato. Una vittoria frutto di un grande gioco di squadra a tutti i ...