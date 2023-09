Cava de’ Tirreni | Vietri | “Smantellato l’ospedale | De Luca esca dal silenzio”

Leggi su anteprima24

"dide'(Salerno) continua ad esserenelassenso del governatore De". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d'Italia Imma, che interviene "sulle gravi criticità che stanno riguardando in questi giorni il reparto di Chirurgia del nosocomio Santa Maria dell'Olmo". "Da oggi sono in servizio due chirurghi strutturati in meno, che riducono i medici specialisti a soli tre con due specializzandi. Di questi tre, uno andrà in quiescenza a fine anno, mentre l'altro ha limitazioni di turno". Di conseguenza – sottolinea la parlamentare di FdI – "sono state già disposte la riduzione dei posti letti di chirurgia generale e d'urgenza e la temporanea sospensione degli interventi programmati ...