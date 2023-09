Cassetto Previdenziale del Cittadino NASpI

(Di sabato 16 settembre 2023) Ildel Cittadino è un servizio online messo a disposizione dall’Inps per consentire agli utenti di accedere agevolmente a tutti i servizi disponibili, che siano rivolti alle imprese oppure ai privati. Fra quelli più consultati in assoluto è presente il servizio NASpI, rivolto a coloro che per svariate ragioni hanno perso il lavoro e hanno bisogno di un sussidio temporaneo in attesa di un nuovo impiego. In questo articolo scopriamo come richiedere e gestire la NASpI attraverso ildel Cittadino.del Cittadino: di cosa si tratta Come già anticipato,del Cittadino è una piattaforma virtuale messa a disposizione del cittadino da parte dell’Inps, che si ...

eventi alluvionali 1° Maggio 2023 Emilia - Romagna", nello specifico, sono le seguenti: per i datori di lavoro agricolo che assumono manodopera, tramite il nuovo "del ...... a decorrere dal 1° settembre 2023 al 30 settembre 2023, come segue: i datori di lavoro agricolo che assumono manodopera dovranno utilizzare il nuovo "del contribuente", ...Per tali soggetti la richiesta di sospensione dovrà essere inoltrata tramite ilper aziende agricole dal 1° al 30 settembre. Per presentare la domanda i soggetti dovranno ......come scaricarla dal sito delle Entrate Come verificare le date dei pagamenti INPS Ricordiamo che è possibile verificare le date e lo stato dei pagamenti INPS tramite il proprio...

Cassetto Previdenziale Aziende per la gestione dei rapporti con l’INPS PMI.it

Sospensione dei contributi agricoli: chiarimenti sull’invio delle istanze FiscoOggi

c’è una sezione ad hoc che si chiama Cassetto Previdenziale Cittadino. Se vuoi controllare i pagamenti effettuati, una volta che hai fatto l’accesso, sempre all’interno del fascicolo, clicca nel menu ...Le istruzioni INPS per usufruire della sospensione dei termini dei versamenti dei contributi agricoli in seguito all’alluvione in Emilia-Romagna.L'INPS ha comunicato alcune novità in merito allo stop ai versamenti dei contributi agricoli a favore di datori di lavoro e autonomi interessati dagli eventi alluvionali di cui al DL n. 61 del 1° giug ...