(Di sabato 16 settembre 2023) Il, come anticipato da La Repubblica , sarà caricato direttamentesociala te', che già prevedeva un contributo unico di 382,50per l'acquisto di beni e alimenti per ...

Si stima del bonuspotranno beneficiare 1,3 milioni di famiglie. TI POTREBBE INTERESSAREEconomia L'inflazione obbliga gli italiani poveri a mangiare peggio Vanessa Ricciardi CaraPeggio ancora va sul fronte del. "È colpa dell'Opec", ha scandito Urso qualche mese ......i costi della. Intanto, la United Auto Workers ha iniziato venerdì uno sciopero contro tutte e tre le case automobilistiche di Detroit, una mossa senza precedenti che potrebbe costarea ......a Sesto Calende con lain modalità self service venduta a 2,390 euro. Il distributore più economico è invece a Tradate dove il pieno si può fare con 1,904 euro al litro. Il Gasolio più...

Bonus benzina da 80 euro al mese dopo la Nadef: l'importo sarà caricato sulla carta Dedicata a te ilmessaggero.it

Caro benzina, verso un bonus da 80 euro sulla card "Dedicata a te" TGCOM

Un bonus da 80 euro al mese per contrastare il caro benzina, caricabile sulla carta 'Dedicata a te': è la misura che sta studiando il governo. Secondo fonti dell'esecutivo, la novità non è imminente, ...Un bonus da 80 euro al mese per contrastare il caro benzina, caricabile sulla carta 'Dedicata a te': è la misura che sta studiando il governo. Secondo fonti dell'esecutivo, la novità non è imminente, ...Contro il caro benzina il governo ha allo studio un bonus da 80 euro al mese per i possessori della carta "Dedicata a te" lanciata a luglio. La misura non sembra comunque destinata a diventare realtà ...