Capolista solitaria per poche ore | conferme dopo l’avvio shock | Juventus-Lazio vale già tanto

(Di sabato 16 settembre 2023) Riapre i battenti il campionatola sosta di settembre e lo fa col botto.in campo per un big match chegià, se non tantissimo, quantomeno a livello psicologico,un avvio diverso ma non senza polemiche per entrambe. Latutto sommato è partita bene, sette punti e un calendario comunque soft, ma con le polemiche per l’errore arbitrale col Bologna, la vicenda Pogba, quella tra Bonucci e Allegri ealtro, e all’Allianz Stadium vuole tornare alla vittoria che manca da maggio. Non solo: coi tre punti sarebbe quota 10 in classifica, vorrebbe dire essere tornataun’infinità di tempo emolti avvii difficili. E chi ...

Tra tutte spicca la sfida di domenica 17 settembre: scontro al vertice tra le due... in caso di successo interno contro i ducali, si porterebbero in testa alla graduatoria in. ...... Marco Furfaro (presto incoronato numero due) e Marta Bonafoni (la fedelissima che sarà... Intanto anche in questo caso la prima volta che non viene concesso un palco inper il ...... una corsa- impensabile fino a qualche anno fa - che ha consegnato alla guida del Paese ... tuttavia, che la premier sciolga la riserva sull'eventuale scelta di candidarsi comeo ...E' la prima assemblea nazionale di Fdi dopo la conquista di Palazzo Chigi, una corsa- impensabile fino a qualche anno fa - che ha consegnato alla guida del paese la prima ...comeo ...

Serie B, Venezia capolista: decide Pohjanpalo, Spezia ancora ko Tuttosport

Seconda Lega: Morbio, “solo” 1-1. Castello capolista solitaria ... Chalcio.com

VENEZIA - La quinta giornata di Serie B si apre con il successo interno del Venezia che supera uno Spezia in crisi e si prende la vetta solitaria del campionato ... Termina 1-0 con il Venezia ...lo svizzero ha già debuttato in Serie A con la maglia rossonera, regalando sprazzi di classe e assoluta disciplina tattica. Nel corso dei primi scorci di partita regalatogli da Pioli, l’ex Basilea è ...Il suo contratto è stato prolungato fino al 2027 e il suo ingaggio è salito dai 600.000 euro di partenza agli attuali 2 milioni: un riconoscimento per una delle migliori scommesse sin qui per l’area ...