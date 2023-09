Capcom annuncia il nuovo DLC di Resident Evil 4 | Separate Ways

(Di sabato 16 settembre 2023)ha sorpreso i fan dicon l’annuncio di une avvincente DLC per4, intitolato ““, in uscita il 21 settembre 2023. Questa espansione offre una prospettiva inedita della storia, seguendo Ada Wong in una missione clandestina che la porta a collaborare con Leon S. Kennedy nella sua ricerca disperata della figlia scomparsa del pe. Inoltre, lo stesso giorno sarà disponibile un aggiornamento gratuito per la modalità bonus “The Mercenaries”, che introdurrà Ada Wong e il temibile Albert Wesker come personaggi giocabili.DLC per4 Remake Neltrailer, è stata presentata anche ...

