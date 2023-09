Caos Djokovic | indignazione totale | attacco pesantissimo e bufera in queste ore

Leggi su rompipallone

(Di sabato 16 settembre 2023) Non si placano le polemiche sul campione serbo Novak ?jokovi?, trionfante anche nell’ultimo torneo. Ormai si sa: Novakè un campione, e come tale fa parlare molto di se, sia in positivo che in negativo. Negli ultimi anni,è stato al centro di una polemica inerente al vaccino contro il Coronavirus, essendo uno dei pochi sportivi contrari al farmaco. La sua scelta l’ha costretto a stare lontano dai campi da tennis per parecchio tempo, ma questo vincolo non ha mai fatto tornare indietro il serbo nella decisione. Il tennista serbo è reduce dall’ultima gloriosa vittoria in un Torneo Slam, l’Us Open: con la vittoria su Medveded,è arrivato a 24 titoli slam in carriera. Il re degli slam, che ormai ha superato Nadal e Federer nella classifica all time. All’età di 35 anni,è ancora il numero ...