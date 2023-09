Cangelosi | “Il sogno è realtà | cavalchiamo l’entusiasmo Benevento squadra da battere”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiPrima in campionato per la Casertana dopo il ripescaggio in serie C e subito derby per i falchetti. Domani sera, ore 20:45, al “Pinto” andrà in scena la sfida contro ildi Matteo Andreoletti. A presentare la sfida ci ha pensato Vincenzo, il tecnico dei rossoblù è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Esordio – Dal 22 maggio è passato tanto tempo, abbiamo trascorso un’estate lunga e ci sono state tante vicende altalenanti che, alla fine, ci hanno portato in serie C. Siamo contanti, adesso tocca a noi cercare di fare il meglio possibile. Condizione – Sicuramente serve tempo, però i ragazzi hanno voglia di fare bene per quello che è stato il percorso minimo fatto. Fino al 30 agosto eravamo una ics, dal 4 all’8 settembre siamo riusciti a completare quello che avevamo in testa. Vogliamo creare ...