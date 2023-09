Calendario preolimpico volley maschile 2023 con l’Italia | programma | orari e diretta tv

(Di sabato 16 settembre 2023) Ildella Pool A condel torneodi, inda sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre a Rio de Janeiro, in Brasile. Archiviati gli Europei, gli azzurri di Fefé De Giorgi tornano in campo per un altro importantissimo appuntamento, quello in cui ci si gioca la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Giannelli e compagne sono inserite nel girone A con i padroni di casa del Brasile, Qatar, Repubblica Ceca, Cuba, Iran, Ucraina e Germania. STREAMING E TV – L’intero evento sarà trasmesso suballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione internazionale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette ...

Oggi sabato 16 settembre (ore 20.45) si gioca Italia-Corea del Sud, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazion ...La delusione per il quarto posto agli Europei è ancora palpabile. Ma l'Italvolley femminile dovrà essere in grado di resettarsi per andare a caccia di un posto per inelin programma a Lodz, in Polonia, ...Qualificazioni Olimpiadi di Volley, quando gioca l’Italia femminile: girone e calendario delle partite L’Italia di volley femminile affronterà il torneo di Qualificazione alle Olimpiadi 2024. Ecco le ...