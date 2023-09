Calenda | “È blasfemo usare Dio come strumento di marketing politico”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 16 settembre 2023) ROMA – “Ritengo il cristianesimo uno dei pilastri culturali dell’identità Occidentale. In effetti tolleranza e uguaglianza hanno le loro radici nel pensiero di Cristo e di San Paolo (non esiste differenza tra ebrei e gentili, uomini e donne etc). Non sono favorevole alla scomparsa della spiritualità dalla nostra società. La vita spirituale, che per me è lo studio della filosofia, della storia e dell’arte e il contatto con “il destino eterno dell’uomo”, per altri la preghiera, dà, a mio avviso, un senso alla vita. Non c’è nulla di piùe lontano dalla spiritualità cristiana cheDio, il crocefisso, i pellegrinaggi etcdi. Questo è ciò che fanno Meloni, Salvini e accoliti continuamente. Usano Dio e il crocefissola ...