Anche la ripresa inizia nel segno dei bianconeri: al 48' Chiesa con unpiazzato serve Rabiot che di testa impegna Provedel che si allunga e devia in corner. Al 49' ancora Juve pericolosa con ...Ed è sipario,meritata e Lazio ferma a tre punti. Vlahovic e Chiesa potrebbero essersi presi, per davvero, la Juve.Nel secondo tempo, però, cambia tutto e anche grazie a due assist di Salah, i Reds riescono a ribaltare la situazione e a conquistare lagrazie alle reti di Gakpo (10' st) e Robertson (40' ...TORINO - La Lazio non riesce a dare continuità nei risultati. Dopo lacon il Napoli, arriva un altro ko di questo inizio di stagione dopo quelli con Lecce e Genoa. All'Allianz Stadium vince la Juve per 3 - 1 . Decisivi Vlahovic e Chiesa, di Luis Alberto (una ...

Calcio: vittoria in rimonta del Liverpool, 3-1 al Wolverhampton Agenzia ANSA

Calcio, vittoria pirotecnica del Rimini contro la Juve Ng: al Neri ... ChiamamiCittà

Il Modica calcio di mister Giancaro Betta prosegue sulla scia positiva di risultati battendo nell’anticipo di oggi la Roccacquedolcese nella prima trasferta della stagione per 3 - 1. Modica ben organi ...(Adnkronos) – La Juventus batte la Lazio per 3-1 nel match in calendario come anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I bianconeri si impongono con la doppietta di Vlahovic ...Vittoria in rimonta del Liverpool che vince 3-1 in casa del Wolverhampton. Dopo sette minuti, Hee-chan sblocca il risultato per i padroni di casa che si portano in vantaggio. (ANSA) ...