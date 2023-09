... fa parte della storia degli allenamenti ad alta intensità e di una squadra che gioca a, faremo con quelli che abbiamo". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese, Andrea, nella conferenza ...ha poi proseguito: 'Senza Beto sicuramente cambierà il nostro modo di giocare, ma penso al futuro e non al passato. Ho giocatori di qualità, Nandez, Jankto, Azzi, sono giocatori di volume ...... quello di oggi tra Inter e Milan , che dovrà fare da spot alitaliano per tornare a muso ...ricevuti festeggiando la prima vittoria in serie A nella sfida salvezza con l'Udinese di, ...Commenta per primo Andrea, allenatore dell' Udinese , parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il ...storia degli allenamenti ad alta intensità e di una squadra che gioca a, ...

Calcio: Sottil,a Cagliari prestazione seria nonostante infortuni Tiscali

Cagliari-Udinese: la conferenza stampa di Sottil Fantacalcio ®

"La sosta è andata bene, ci si sta allenando ad alta intensità e l'infortunio fa parte del nostro lavoro, qui si lavora seriamente e con qualità. Si è fatto tutto ciò che dovevamo in termini di prepar ...In conferenza stampa il tecnico dei friulani avverte che, alla Unipol Domus contro un Cagliari di valore sarà, abbastanza tosta ...Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Cagliari. Le dichiarazioni. PEREYRA – «Lo conosciamo bene, lui dove lo metti suona, gli ho fatto ...