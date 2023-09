Calcio | Serie A | Genoa-Napoli 2-2 | Raspadori e Politano salvano gli azzurri

(Di sabato 16 settembre 2023) Genova, 16 set. (Adnkronos) - Ilriacciuffa solo nel finale un pareggio, per 2-2, contro ila Marassi. Con questo punto la formazione azzurra sale a 7 punti mentre i grifosi si portano a 4 in classifica. La squadra di Gilardino gioca una buonissima partita per tre quarti di gara e si porta in vantaggio sul finire del primo tempo con Bani che, al 40', su angolo di Gudmundsson, sfrutta al meglio la pizzicata di De Winter e devia in rete. Poco prima era stato bravo Meret ad evitare il gol sul tiro di Retegui. L'attaccante italo-argentino si rifà nella ripresa. Al 56' Strootman rimette il pallone in mezzo dopo il corner trovando la girata di prima intenzione del centravanti del Grifone per il 2-0. Garcia tenta il tutto per tutto ed inserisce il doppio centravanti mandando in campoal fianco di Osimhen. E al 76' ...

In casa Juventus , , l'entusiasmo è a livelli altissimi. I bianconeri si sono imposti contro la squadra dell'ex Sarri grazie alla doppietta di un Dusan Vlahovic ritrovato e al gol di Federico Chiesa . ...GENOVA - Tutto pronto per la sfida del Luigi Ferraris tra Genoa e Napoli, valida per la quarta giornata del campionato di...... moviola e cronaca live Al Luigi Ferraris, Genoa e Napoli si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato diA 2023/2024. Genoa - Napoli 2 - 2: sintesi e moviola 1 -...Fermatosi in mixed zone, Leonardo Mancuso ha parlato della vittoria in extremis del Palermo in casa dell'Ascoli. L'attaccante ha segnato il gol che ha deciso la gara proprio nei minuti finali del ...

Inter, show nel derby e vetta: Milan travolto 5-1 Sky Sport

Pagelle Inter-Milan 5-1, il derby: Mkhitaryan eccezionale, brilla Thuram, Thiaw disastroso Eurosport IT

5-1 al Milan, l’Inter vince il derby, la Juventus ferma la Lazio, 3-1 allo Stadium, il Napoli pareggia in casa del Genoa 2-2 ...La prima giornata di Serie A si e' aperta al 'Liguori' di Torre del Greco dove il Pomigliano ha ospitato la Juventus. Tanti gol (ben 5 in totale) ...Approdato in Uruguay dopo la fine della breve e sfortunata avventura al Cosenza, l'attaccante argentino è pronto a tornare in Italia.