Calcio | Premier | il Manchester City vince in rimonta

(Di sabato 16 settembre 2023) Ilha avuto una reazione da campione sul campo del West Ham (3 - 1) per mantenere il suo slancio in testa allaLeague, mentre i cugini delUnited venivano battuti 3 -...

In svantaggio dal 36', i Citizens hanno travolto il West Ham grazie al primo gol inLeague dell'ex Rennais Jérémy Doku (46') ed ai gol di Bernardo Silva (76') ed Erling Haaland (86'). A ...Il Chelsea torna in campo e affronta la delicata trasferta di Bournemouth dove è costretto a vincere a tutti i costi per recuperare terreno rispetto al City in fuga. Solo una vittoria nelle prima ...Il video con highlights e gol di Tottenham - Sheffield 2 - 1 , incontro della quinta giornata dellaLeague 2023/2024. Finale folle a Londra, con gli Spurs che vincono in rimonta con due reti arrivate addirittura al 98 e al 100 . Richarlison pareggia i conti, poi l'ex Juventus Dejan ...Pomeriggio ricco di emozioni nella quinta giornata diLeague 2023/2024. Al London Stadium il Manchester City ribalta il West Ham e resta in vetta alla classifica a punteggio pieno, scavalcando nuovamente il Liverpool. La squadra di Guardiola, al ...

Il Manchester City ha avuto una reazione da campione sul campo del West Ham (3-1) per mantenere il suo slancio in testa alla Premier League, mentre i cugini del Manchester United venivano battuti 3-1 ...La Juventus starebbe pensando a nuovi innesti dopo il caso Pogba. Il tempo continua a passare, il big vicino al top club della Premier League Un momento decisivo per prendere la decisione migliore per ...Il Brighton ha battuto 3-1 il Manchester United. La squadra di De Zerbi ha giocato una partita meravigliosa. Dopo il terzo gol del Brighton molti tifosi Red Devils, assai delusi, hanno lasciato lo ...