Calcio | D' Aversa ' Monza forte | serve un Lecce umile pronto a sorprendere'

(Di sabato 16 settembre 2023) "Se andiamo lì con la presunzione di essere davanti in classifica possiamo farci male"di scena in Brianza per il quarto turno di campionato. I salentini, ospiti del, avranno tutte ...

... quello di oggi tra Inter e Milan , che dovrà fare da spot alitaliano per tornare a muso ... Le tre maggiori sorprese dei primi turni cercano conferme: il Lecce di D'spera ancora in una ...'Sia chiaro che questa posizione di classifica non ci appartiene . Nelbasta un episodio per far cambiare tutto, non abbiamo raggiunto assolutamente il nostro ... Roberto D'alla vigilia ...D'è un ottimo allenatore, ha trovato la panchina giusta, mi auguro che domani faccia meno bene del solito. Poi tutto dipende da noi, dovremo fare una gara solida, per recuperare alcuni punti ...Alla vigilia del match, mister D'ha parlato in conferenza stampa, chiedendo ai suoi ragazzi la massima attenzione: "Dobbiamo ragionare sul fatto che andiamo giocare contro una squadra forte, ...

Calcio: Lecce; D'Aversa, entusiasmo si ma non presunzione Agenzia ANSA

Verso Monza-Lecce, D’Aversa: “Possiamo toglierci soddisfazioni” Calcio in Pillole

'Se andiamo lì con la presunzione di essere davanti in classifica possiamo farci male' LECCE (ITALPRESS) - Lecce di scena in Brianza per il ...Dare continuità alla striscia positiva delle prime tre gare, e trovare conferme nel gioco e nei risultati. (ANSA) ...In occasione del match tra Monza e Lecce, quarta giornata di Serie A, Roberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa ...