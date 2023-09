Calcio | Bundesliga | il Lipsia coglie la terza vittoria di fila

Il Lipsia ha confermato l'ottimo momento di forma con il terzo successo consecutivo in, contro l'Augsburg (3 - 0), confermandosi terzo in classifica con 9 punti, dietro Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, entrambe a 10. Nella quarta giornata il Borussia Dortmund ha vinto in ...Allenatore emergente agli alti livelli del, in questa stagione si sta particolarmente mettendo in mostra alla guida del Bayer Leverkusen, al momento mina vagante in. window.Il Dortmund firma la seconda vittoria stagionale, per 4 - 2 in casa del Friburgo la quarta giornata di2023/24. Protagonista assoluto del match per gli ospiti Hummels con una doppietta, a segno per la formazione di Terzic anche Malen e Reus. Si sono rese vane le due marcature messe a segno ...WOLFSBURG (Germania) - Dopo il pari nell'anticipo tra le due capolista il quarto turno diregala altre sorprese. Con Leonardo Bonucci in panchina per l'intera gara in vista dell'impegno di Champions contro il Real Madrid, l'Union Berlino cade di misura sul campo del Wolfsburg. ...

