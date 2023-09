Cade Freccia Tricolore nel torinese | le drammatiche immagini

(Di sabato 16 settembre 2023) Salvo il pilota ma l'incidente ha coinvolto un intero nucleo familiare. Morta una bimba di 5 anni, bimbo di 9 anni in ospedale per delle ustioni. Tra le ipotesi sulle cause dell'incidente l'impatto ...

Salvo il pilota ma l'incidente ha coinvolto un intero nucleo familiare. Morta una bimba di 5 anni, bimbo di 9 anni in ospedale per delle ustioni. Tra le ipotesi sulle cause dell'incidente l'impatto ...Torino - Un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle. Il pilota si è salvato lanciandosi con il paracadute. Laè caduta in fase di decollo e si è schiantata al fondo della pista nel territorio che ricade nel Comune di San Francesco al Campo.

Salvo il pilota ma l'incidente ha coinvolto un intero nucleo familiare. Morta una bimba di 5 anni, bimbo di 9 anni in ospedale per delle ustioni.(LaPresse) - È capovolta e completamente carbonizzata l'auto che è rimasta coinvolta nello schianto della Freccia Tricolore presso l'aeroporto ...Quello che doveva essere uno spettacolo si è trasformato in una tragedia. Intorno alle 17.30 di oggi, sabato 16 settembre 2023 un aereo delle Frecce Tricolori è caduto causando la morte di una bambina ...