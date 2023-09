Cade aereo delle Frecce Tricolori a Caselle. Muore una bambina

Undelle Frecce Tricolori è stato coinvolto in un incidente durante la fase di decollo presso l'aeroporto di Caselle a Torino, durante le prove per lo spettacolo programmato domani in occasione del ...La7.it - Undella pattuglia acrobatica italiana delle Frecce Tricolori è precipitato oggi all'aeroporto di Caselle , a Torino. Il velivolo non è riuscito a decollare e si è schiantato alla fine ...Nell'impatto sono morti il pilota e un passeggero sull', mentre quattro persone che assistevano allo show sono rimaste ferite, tra cui tre con gravi ustioni, secondo quanto riferito da una ...Un video diffuso dai media locali ha mostrato l'- un North American Aviation T - 28 Trojan del 1951, secondo quanto riportato dai media - precipitare dal cielo ed esplodere al suolo. "Il ...

Cade aereo delle Frecce Tricolori a Caselle. VIDEO TGLA7

INCIDENTE AEREO - CADE FRECCIA TRICOLORE IN DECOLLO A ... QC QuotidianoCanavese

Un aereo della pattuglia acrobatica italiana delle Frecce Tricolori è precipitato oggi all'aeroporto di Caselle, a Torino. Il velivolo non è riuscito a decollare e si è schiantato alla fine della ...L'incidente è avvenuto durante una esercitazione, il velivolo è precipitato a bordo pista ...Una freccia tricolore è caduta in fase di decollo all'aeroporto di Caselle. Il velivolo è precipitato al fondo della pista all'altezza di San Francesco al Campo. Una volta al suolo l'aereo ha preso fu ...