(Di sabato 16 settembre 2023) La scuola frequentata con regolarità e, e attività dida svolgere in oratorio o in altri luoghi. E' il percorso di recupero che il Tribunale per i minorenni di Milano ha ...

Buoni voti e volontariato per sei baby rapinatori pavesi Agenzia ANSA

Buoni voti a scuola e volontariato in oratorio: così il tribunale dei minori vuole recuperare i 6 ragazzi del… La Repubblica

La scuola frequentata con regolarità e buoni voti, e attività di volontariato da svolgere in oratorio o in altri luoghi. (ANSA) ...Nei mesi scorsi avevano imperversato in città, rapinando e vessando coetanei. Per un anno dovranno dimostrare la loro buona condotta ...