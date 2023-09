Buoni voti a scuola e volontariato | la pena esemplare per la baby gang pavese

(Di sabato 16 settembre 2023) Attività die la costanza in ambito scolastico: è questa ladecisa del Tribunale dei minori di Milano per sei ragazzi accusati di far parte di una. Il gruppo dei giovani, dai 15 ai 16 anni, residenti a Pavia, per mesi aveva terrorizzato diverse vittime, sottraendo paghette e minacciando coetanei. Il percorso di recupero deciso dal Tribunale, durerà un anno, durante il quale i ragazzi dovranno dar prova della loro buona volontà, attraverso attività diin oratorio e in ambienti dove possano prestare un servizio utile alla società. A raccontare la vicenda singolare è il quotidiano “La Provincia”, che ha anche rivelato il 19 settembre 2024 come la data fissata per la ...

La scuola frequentata con regolarità e, e attività di volontariato da svolgere in oratorio o in altri luoghi. E' il percorso di recupero che il Tribunale per i minorenni di Milano ha stabilito per sei ragazzi, di 15 e 16 anni ...

Buoni voti e volontariato per sei baby rapinatori pavesi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Nei mesi scorsi avevano imperversato in città, rapinando e vessando coetanei. Per un anno dovranno dimostrare la loro buona condotta ...La scuola frequentata con regolarità e buoni voti, e attività di volontariato da svolgere in oratorio o in altri luoghi. (ANSA) ...