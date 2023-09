Buon compleanno a… Salomon Rondon

(Di sabato 16 settembre 2023) Oggi è ildi, decisivo con il suo Venezuela e campione d’Argentina con il River Plate: la sua storia Oggicompie 34 anni. Quattro giorni fa ha fatto impazzire di gioia il suo Paese, il Venezuela, che da un po’ di tempo a questa parte si è innamorato del calcio anche grazie a lui, che della sua nazionale è l’uomo che nella storia ha segnato più di ogni altro, 40 volte in 98 incontri. L’ultima rete è valsa 3 punti nella seconda gara per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Non è certo facile riuscire a parteciparvi, ad entrare nelle prime 6 in un gruppo di 10 dove, però, verosimilmente la metà dei posti è già prenotata da Argentina, Brasile e Uruguay. Pertanto, avere sconfitto il Paraguay di misura, dopo avere perso con altrettanto punteggio in Colombia nel ...

Da non perdere, domenica 17, il film - concerto Tutti su!Claudio , che racconta i concerti a Caracalla di Claudio Baglioni nell'estate del 2022. Fra gli altri film della quindicesima ...Una semplice scritta è apparsa due giorni fa in via Leandro Corona, un modo originale per fare gli auguri alla fidanzata che ha richiamato l'attenzione del sindaco e di tanti cittadini che hanno ...Il 23 Settembre 2023, alle ore 20:45, presso il Teatro Manzoni di Milano, torna "Mimì" , spettacolo organizzato dall'Associazione Minuetto Mimì Sarà, Vincenzo Adriani, Leda Bertè, Olivia Bertè e Manuela Savini Bertè, con la Direzione Artistica di Giancarlo Del Duca ...... dove Claudio Baglioni è di casa e sarà protagonista di Tutti su!Claudio , il film concerto sintesi delle dodici serate eccezionali con la direzione artistica e la regia teatrale di ...

"Buon compleanno Mimì", la festa giunge al suo primo decennale Sky Tg24

Edoardo Bennato canta "Buon compleanno bambina" al Festivalbar 1992 TGCOM

Sempre più lontano dalla famiglia (non solo geograficamente), il principe Harry ha festeggiato ieri i suoi 39 anni in una birreria di Düsseldorf, insieme ...Inaugura questa sera a Lampedusa la quindicesima edizione de Il Vento del Nord: rassegna di film e cortometraggi ideata da Massimo Ciavarro. L'apertura è per Stranizza d'amuri, sullo schermo davanti a ...L'appuntamento è il 23 settembre. Sul palco Tiromancino, Ermal Meta, Coma_Cose, Aka 7even, Gaia, Mario Venuti, Leo Gassmann e Venerus ...