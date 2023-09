Bufera su Patroni Griffi dopo la frase sugli ambientalisti ignoranti che avversano il gnl

MaGriffi elude dalla discussione il vero tema: Per noi Edison aggiunge pochissimo allo sviluppo del Porto e della Città, mentre in realtà toglie e penalizza tantissimo in termini di sviluppo ...... attuale Ministro del Turismo, ha sollevato una vera e propriaintorno a quest'ultima, tanto ... Pietro e Paolo (di Roma) molti dei parlamentari dovrebbero essere assenti; in più, ...MaGriffi elude dalla discussione il vero tema: Per noi Edison aggiunge pochissimo allo sviluppo del Porto e della Città, mentre in realtà toglie e penalizza tantissimo in termini di sviluppo ...... attuale Ministro del Turismo, ha sollevato una vera e propriaintorno a quest'ultima, tanto ... Pietro e Paolo (di Roma) molti dei parlamentari dovrebbero essere assenti; in più, ...

Bufera su Patroni Griffi dopo la frase sugli ambientalisti ignoranti che ... Brindisi – Brundisium.net