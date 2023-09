Bufera su Bonucci | “Calciatore arrogante”

Di sicuro dopo anche laPogba, la Juve ha bisogno di concentrarsi esclusivamente sul campo, ... di comune accordo con Allegri,si è ritrovato fuori dal progetto bianconero. La decisione ...Invece conl'ho criticato sia come calciatore ma soprattutto come uomo. Ego smisurato e senza un filo di dignità ." C'è poi chi suggerisce di ignorare totalmente le dichiarazioni di: ...ROMA - Il pari con la Macedonia ha gettato nellasocial alcuni componenti della nuova Italia di Luciano Spalletti . Uno degli azzurri più ... si tratta diche sui social ha voluto ...La nazionale italiana era alla ricerca di un nuovo capitano , un degno sostituto che possa assumere l'eredità di Leonardo. Molti nomi sono stati chiacchierati in queste settimane. ...

Juventus, tra Bonucci e Allegri ecco come si schiera il popolo bianconero, è bufera Virgilio Sport

Bufera Juve-Bonucci. La stoccata di Damascelli "Ridicolo, parla ... Radio Radio

Continua a tenere banco il divorzio tra il difensore e la Juventus. Arrivano parole di fuoco contro il calciatore ...Telenovela infinita quella tra Bonucci e la Juve, anche adesso che l’ex capitano bianconero è volato all’Union Berlin ...L'addio di Leonardo Bonucci alla Juventus ha suscitato grande clamore. Dopo le rivelazioni dell'ex difensore bianconero a Sportmediaset, è toccato oggi a Massimiliano Allegri ritornare sulla questione ...