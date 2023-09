(Di sabato 16 settembre 2023) Nuovo rinforzo di qualità e di esperienza per i biancazzurri in vista del campionato di Serie C: l'ex attaccante del Bari era svincolato dal 30 giugno

... presentato il Lecce Women Soccer Sport [ 15/09/2023 ] XII Memorial Pentassuglia: nella prima garasupera Napoli Sport [ 15/09/2023 ], inc'è il grande nome: tesserato ...Mentre salutano Guida e Infantino Sport [ 15/09/2023 ] XII Memorial Pentassuglia: nella prima garasupera Napoli Sport [ 15/09/2023 ], inc'è il grande nome: tesserato ...Le probabili formazioni Sport [ 15/09/2023 ], inc'è il grande nome: tesserato Galano Sport [ 15/09/2023 ] Taranto, 12 gol in amichevole Sport [ 15/09/2023 ] Primarie il 26 novembre, ...... stretto nelle sfide del cambiamento climatico, le dinamiche del gusto globale e l'... L'articoloin altitudine dalle Ande ai fiordi norvegesi proviene da Nel ...

Brindisi, in attacco c'è il grande nome: tesserato Galano TeleRama News

Brindisi, attacco grandi firme: preso anche Galano - ITA Sport Press ItaSportPress

facendosi alla fine convincere dal progetto del Brindisi. Ora, con a disposizione elementi come Federico Moretti e di Cristian Bunino, oltre a Ganz e Galano, per Danucci in attacco ci sarà solo ...13 punti per lui. Time out Brindisi sul 54-56. Assist di Riismaa per JJJ che dalla media non sbaglia. Zubcic segna marcato da Senglin. Palla persa in attacco da Brindisi. 56-58. Altra schiacciata di ...Questa sera il primo appuntamento davanti al proprio pubblico per la Happy Casa Brindisi, reduce dalla emozionante presentazione di ieri sera presso la scalinata Virgiliana. La prima gara ...