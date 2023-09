Brescia | uccide la madre a calci e pugni | arrestato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 settembre 2023) Milano, 16 set. (Adnkronos) - Ha picchiato lafino arla. Deve rispondere di omicidio il 45enne che ieri a Lugana di Sirmione nelno, ha aggredito la, 72 anni, morta durante la notte all'ospedale Poliambulanza dove era stata subito trasportata in condizioni disperate. L'uomo, incensurato, magazziniere in un'azienda di Desenzano e con la passione per le gare di rally, ha colpito ripetutamente conladopo una lite furiosa, sentita dai vicini di casa, che hanno dato chiamato i carabinieri. Al pestaggio ha assistito anche la sua compagna di origini ucraine. L'uomo,dai militari, si trova in carcere.