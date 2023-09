Brescia | uccide la madre a calci e pugni | arrestato un 45enne

(Di sabato 16 settembre 2023) Tragedia familiare a Sirmione, nelno, dove una 72enne è stata colpita condal figlioRuben Andreoli dopo un litigio in casa. La donna portata in ospedale è poi deceduta. Nell’appartamento oltre ae figlio vive anche la compagna dell’uomo, una donna di origini ucraine che ha assistito alla brutale aggressione. L’anziana, Nerina Fontana, è morta in ospedale a, dove era stata trasportata in condizioni disperate. Il figlio è statodai carabinieri con l’accusa di omicidio. Alla base del litigio sembrerebbe esserci un viaggio in Ucraina che l’uomo stava organizzando con la compagna. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini, allarmati dalle urla che provenivano dall’appartamento.

