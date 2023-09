Brescia | riduce la madre in fin di vita | donna morta nella notte

(Di sabato 16 settembre 2023) ÈNerina Fontana, ladi 72 anni colpita con calci e pugni dal figlio 45enne Ruben Andreoli dopo un furibondo litigio in casa a Sirmione, in provincia di. Nell’appartamento, oltre ae figlio, viveva anche la compagna dell’uomo, unadi origini ucraine che ha assistito alla scena degna L'articolo proviene da Il Difforme.

Nerina Fontana è morta in ospedale aventi minuti dopo mezzanotte. Era stata trasportata in condizioni disperate. Il figlio è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio. . 16 ...Nerina Fontana è morta in ospedale aventi minuti dopo mezzanotte. Era stata trasportata in condizioni disperate. Il figlio è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio. ...E' morta in ospedale aNerina Fontana, 72 anni, colpita con violenza dal figlio Ruben Andreoli, di 45 anni, con calci e pugni. Era stata vittima della brutale aggressione nel loro appartamento, dove oltre a madre e ...... attraverso la cogenerazione, il riutilizzo e la produzione attraverso fonti rinnovabili,l'... Torino e cintura, Corsico, Mantova, Milano,, Ferrara, solo per richiamarne alcuni fra i più ...

Sirmione: picchia l'anziana madre e la riduce in fin di vita, poi ... IL GIORNO

Riduce la madre in fin di vita con calci e pugni: donna morta nella notte RaiNews

(ANSA) - BRESCIA, 16 SET - È morta nella notte Nerina Fontana, la donna di 72 anni colpita con calci e pugni dal figlio 45enne Ruben Andreoli dopo un litigio in casa a Sirmione, nel Bresciano.Nell'appartamento, oltre a madre e figlio viveva anche la compagna dell'uomo, una donna di origini ucraine che ha assistito alla brutale aggressione ...Madre e figlio avrebbero avuto una violenta lite a cui avrebbe assistito anche la compagna del figlio, il 45enne Ruben Andreoli.