Brandizzo | i dipendenti dell' azienda dei cinque operai morti ora rischiano lo stipendio

Dopo la strage die l'iscrizione nel registro degli indagati dei vertici della Sigifer , la società di Borgovercelli per cui lavoravano gli operai travolti sui binari a, arrivano le prime drammatiche ripercussioni. L'azienda ha comunicato alle organizzazioni sindacali di settore il pagamento della retribuzione di agosto e la richiesta della cassa ...A pochi giorni dalla tragedia di, si è tenuta l'assemblea dei lavoratori della ditta Si. Gi. Fer. di BorgoVercelli; hanno ... Motivo dell'incontro: "Quale futuro per idella ditta SI.Ma tra Butera eci sono anche differenze. Gli operai siciliani eranodi Rfi. E la linea siciliana era a bassa circolazione. Non c'era quindi un grande interesse a mantenerla ...ed ex lavoratori inguaiano la Sigifer., l'azienda di Borgovercelli che opera nel settore ... Giuseppe Saverio Lombardo e Giuseppe Aversa, travolti dal treno lungo i binari a, la ...

Ottanta operai a rischio alla Si.Gi.Fer, l’azienda di Borgo Vercelli coinvolta nella strage di Brandizzo, dove lo scorso 31 agosto sono morti 5 dipendenti .Dopo la strage di Brandizzo la Sigifer ha confermato la richiesta di Cig per 13 settimane: sono 79 i lavoratori a rischio.I 79 dipendenti dell'azienda saranno in cassa integrazione dal 18 settembre. Il primo cittadino di Borgo Vercelli: sconcertato dalla decisione di Rete ferroviaria italiana, una condanna senza attender ...