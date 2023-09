Botero e l’amore per l’Italia | verrà sepolto a Pietrasanta

(Di sabato 16 settembre 2023) È morto all’età di 91 anni l’artista Fernando, il più conosciuto pittore e scultore colombiano. A riportarlo è la testata El Tiempo che – citando fonti vicine al pittore – riferisce che abbia avuto un problema di salute per il quale era stato ricoverato per diversi giorni. Secondo l’emittente colombiana W Radio, si trattava L'articolo proviene da Il Difforme.

La prima, dicevo, riguardaper'arte carnosa del passato., uomo intelligente o forse proprio scaltro, ha seguito ...Le figure dinon sono mai corrucciate o tristi, ma sempre ... in Colombia, si appassiona - viaggiando per'Italia e la Spagna ... esposta al MoMA di New York eper le avanguardie ...... che definiscecome ''artista colombiano più grande di ... Fonti vicine al pittore hanno riferito a 'El Tiempo' che... Undefinitivamente scoppiato quando, negli anni Settanta, ...Chi era FernandoSecondo di tre figli, nacque a Medellín (... Poi si sposta a Parigi dove entra in contatto con'arte d'... Grande il suoper'Italia, soprattutto per Pietrasanta (Lucca) ...

La casa di Fernando Botero a Pietrasanta e il suo amore per la ... Immobiliare.it