Bonucci ossessionato dalla Juventus Né soldi | né amore | una scomoda veritò

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 settembre 2023) Non pere nemmeno per. Leonardoavrebbe voluto battere altri record personali tra bianconero e azzurro, perciò si è impuntato: restare a tutti i costi allanonostante Massimiliano Allegri gli avesse detto già a metà della scorsa stagione che non sarebbe stato più nei suoi piani, invitandolo a cercarsi un'altra squadra. Risaputo che tra i due non è mai corso buon sangue, secondo voci attendibili il giocatore fu tra i fomentatori di un esonero del tecnico dopo l'eliminazioneChampions League. Era abbastanza chiaro, insomma, che ne sarebbe rimasto solo uno dei due e la società, giustamente, ha puntato su Max visto che in campo non deve scendere lui e che c'è bisogno di gente integra, affidabile, oltre alla necessità di alleggerire il monte ingaggi. Da tifoso ho molto ...