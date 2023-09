Bonomi sul Superbonus | “Se risorse fossero andate all’industria…”

Leggi su notizie

(Di sabato 16 settembre 2023) In merito alla questione relativa alha espresso il proprio pensiero Carlo. Il presidente di Confindustria ne ha parlato al quotidiano “Il Corriere della Sera” Si ritorna a parlare nuovamente di. Uno degli argomenti che ha scatenato moltissime polemiche. In particolar modo da parte del centrodestra e del governo che lo ha abolito. Un decreto fortemente voluto dall’opposizione e dei governi precedenti. In merito a questo (e molto altro ancora) ne ha parlato direttamente Carlo, Quest’ultimo ha rilasciato una intervista ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ dove ha espresso un proprio pensiero. Il presidente di Confindustria, Carlo(Ansa Foto) Notizie.comQueste sono alcune delle sue parole a riguardo: “È incredibile averli spesi senza una quantificazione ex ante ...