(Di sabato 16 settembre 2023) Massimo, ex calciatore, ha parlato del derby tra, dando un proprio parere sulla

Bonanni: “Inter favorita. Loftus-Cheek può dare qualcosa in più al Milan” Pianeta Milan

Bonanni: “Vedo l’Inter leggermente favorita sul Milan, è più avanti per mentalità” fcinter1908

Il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno ...Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, massimo Bonanni ha fatto alcune considerazioni sul derby di domani pomeriggio tra Inter e Milan ...Massimo Bonanni, ex calciatore della Lazio, ha fatto il proprio pronostico sul derby di domani tra Inter e Milan: le parole «Vedo Inter leggermente favorita, è avanti come mentalità rispetto ai ...