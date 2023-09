Bologna-Napoli | Trasferta Vietata ai Tifosi Azzurri per Evitare Scontri con Romanisti

(Di sabato 16 settembre 2023) Perè statalaairesidenti in Campania per scongiurare il rischio dicon i. CALCIO. La sfida di campionato, in programma domenica 24 settembre alle ore 18 allo stadio Dall’Ara, si giocherà senza la presenza deiresidenti in Campania. Il Casms, l’organo preposto all’analisi della sicurezza delle manifestazioni sportive, ha infatti vietato laai supporter partenopei per scongiurare il rischio di nuovicon idella Roma. Analogamente, anche la tifoseria giallorossa del Lazio non potrà assistere a ...

venerdì 22 settembre ore 20:40 Lecce - Genoa (Dazn e Sky) domenica 24 settembre ore 18:00 Bologna-Napoli (Dazn). Gli Assenti. Nel Napoli: Gollini e i non convocati Demme e Russo. Nel Genoa:

Per Bologna-Napoli è stata vietata la trasferta ai tifosi azzurri residenti in Campania per scongiurare il rischio di scontri con i romanisti. CALCIO NAPOLI. La sfida di campionato Bologna-Napoli, in ...Il Bologna al Viola Park ieri, l'Atalanta al Franchi domani. Nello scacchiere della Serie A che ha preso forma negli ultimi anni, l'asse Firenze-Bergamo-Bologna ha mostrato le squadre ...Problema per il Napoli campione d'Italia; difficoltà, quella che dovranno affrontare i partenopei, legata alla Roma ...