Bologna | Motta | 'I nuovi? Freuler è in condizione | Saelemaekers no'

...dunque,potrebbe puntare su un Orsolini rigenerato dalla recente esperienza in maglia Azzurra:... Rimani sempre aggiornato suPROVA L'APP DEI TIFOSI.... E' GRATIS Scarica ...Thiagoha parlato in conferenza stampa, in vista del posticipo della quarta giornata di Serie A che vedrà sfidare ilcontro il Verona. 'Dovremo giocare una buona partita per ottenere il ...Thiago, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro l'Hellas Verona Thiago, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del ...Il Verona di Baroni torna in casa e riceve ildi thiagoe Ferguson che non puo' contare su Saelemaekers. Di Francesco, alla guida di un Frosinone in ottima forma, ritrova sulla sua ...

BOLOGNA, THIAGO MOTTA: "A VERONA CON CORAGGIO ED IDEE CHIARE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Verso Verona-Bologna, Motta: “Servirà una grande prestazione” BolognaToday

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa, ed è voluto tornare anche sulla sfida contro il Cagliari Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa, e ...Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato della propria situazione contrattuale in conferenza: "Sono felice, c'è un dialogo normale ..."Mi aspetto il Bologna di sempre, che sa cosa vuol fare in campo, che porti avanti le sue idee per tutti i novanta minuti di gioco. Per ottenere un buon risultato dobbiamo fare una buona prestazione".