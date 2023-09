Bologna | Freuler | ‘Sorpreso dalle critiche a Gasperini | è l’uomo che…’

Le parole di Remo, nuovo centrocampista del, nella conferenza stampa di presentazione. Le sue parole Remoha parlato nella conferenza stampa di presentazione al. LE PAROLE - "La serie A ...(4 - 3 - 3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Ferguson,, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Karlsson. TOP: Ngonge è ancora una buona idea! Riecco Lazovic e Orsolini FLOP: ...... in conferenza stampa, ha presentato uno dei volti nuovi di casa rossoblù come Remo. Lo ... ma lui ha avuto pazienza perché voleva fortemente venire qui ada noi visto che ha ......si allena a Casteldebole. Recuperati Fabbian e Skorupski, in dubbio per la trasferta di campionato a Verona (arbitro La Penna, VAR Chiffi) resta il solo Saelemaekers. Presentato Remo: ...

Freuler: “Si vede già la mano di Sartori. Bologna Quelli dell’Atalanta mi hanno detto che…” Tuttobolognaweb

BOLOGNA, FREULER: "SORPRESO DA CHI PARLA MALE DI GASPERINI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Remo Freuler, nuovo centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione, soffermandosi anche sulla questione Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta ...Remo Freuler è stato uno degli acquisti più importanti del Bologna e Di Vaio ha voluto sottolineare come la trattativa non sia stata facile ...Marco Di Vaio, in conferenza stampa, ha presentato uno dei volti nuovi di casa rossoblù come Remo Freuler. Lo svizzero è arrivato al Dall'Ara nell'ambito dell'operazione che ha portato in Inghilterra ...