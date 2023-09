(Di sabato 16 settembre 2023) Stefano, noto architetto, aveva unper glidi, ma le proteste ambientaliste lo hanno strozzato in culla. Lo racconta oggi sul Corriere della Sera Stefano, noto architetto, aveva unper glidi, ma le proteste ambientaliste lo hanno strozzato in culla. Lo racconta oggi sul Corriere della Sera. SI ASPETTAVA UNA PROTESTA COSI’ FORTE – «C’è stata una levata di scudi un po’ pregiudiziale e che in parte capisco, perché la legge suglisuscita giustamente una serie di perplessità e timori, ossia che tramite i nuovisi facciano gigantesche speculazioni. Ma credo che la nostra proposta fosse valida sia dal punto di ...

"Si tratta di un evento importante " spiegano Gianluca, Presidente di Coldiretti Liguria, ... Proprio in quest'ottica, ilallevamento di vacche brune alpine mi ha permesso di concentrare le ..."Si tratta di un evento importante " spiegano Gianluca, Presidente di Coldiretti Liguria, ... Proprio in quest'ottica, ilallevamento di vacche brune alpine mi ha permesso di concentrare le ...'Si tratta di un evento importante " spiegano Gianluca, Presidente di Coldiretti Liguria, ... Proprio in quest'ottica, ilallevamento di vacche brune alpine mi ha permesso di concentrare le ......di dare vita a questo evento per riunire tanti professionisti che avrei voluto io stessa al...della neuro e psicomotricità Elisabetta Bernoco ed Erika Montaldo) pannolini lavabili (con Silvia...

Boeri: «Il mio progetto per Inter e Milan: due stadi in un unico quartiere» Calcio News 24

Boeri: “Nuovo San Siro per l’Inter e stadio bosco del Milan: il mio progetto” fcinter1908

L’Inter ha appena fatto il primo passo per per lo stadio a Rozzano, il Milan lavora al suo nuovo impianto a San Donato: il progetto di Boeri ...Stefano Boeri, noto architetto, aveva un progetto per gli stadi di Inter e Milan, ma le proteste ambientaliste lo hanno strozzato in culla. Lo racconta ...Boeri, se l’aspettava una protesta così forte ... Poi non ho insistito perché non è questo il mio ruolo, non sono uno sviluppatore immobiliare. Tutti sapevano che il progetto c’era ed era a ...