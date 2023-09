Zvonimir, Chief of Football della UEFA (r uolo operativo a stertto contatto con il presidente Aleksander Ceferin ) è stato intervistato a Nyon da Marca: l'occasione ideale per toccare diversi temi tra ......fa ha regalato ai tifosi napoletani uno Scudetto che sognavano dai tempi di Diego Armando. ... presenti i vertici federali, il nuovo capo delegazione Gigi Buffon e anche Zvonimir, Chief ...La passione c'era per, ma anche per Bielsa e per. Comunque, devi darmi emozioni anche al di fuori del campo. Da piccolino, tifosissimo del Brescia, stravedevo per De Paola e Domini, ...Gli acquisti più rilevanti di questo periodo sono i due slavi Zvonimir, acquistato per 10 ... era il classico giocatore tutta fantasia e talento, tanto da essere considerato l'erede di, ...

Boban: "Maradona è stato il più grande di sempre, quel gol alla Juve..." Corriere dello Sport