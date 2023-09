Blitz a Lampedusa per fare il traduttore | Soumahoro spala fango sulla Meloni

(Di sabato 16 settembre 2023) Aboubakarsbarca aper visitare i migranti che si trovano all'interno dell'hotspot di contrada Imbriacolo. Il deputato e sindacalista, che è di origini ivoriane, parla con loro e fa da interprete con gli operatori. "Mi trovo aper ringraziare l'isola per l'umanità dimostrata", diceche attacca la presidente del Consiglio: "Giorgianon dice la verità agli italiani sul tema dei migranti. Perché quando afferma che alzerà fino a 18 mesi il termine di trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri non dice nulla di nuovo, visto che in realtà è una vecchia norma già prevista nel fallimentare decreto Maroni di oltre 10 anni fa. Inoltre questo suo atteggiamento ostile nei confronti dei paesi africani non aiuterà di certo le procedure di rimpatrio". ...

'Il governo Meloni ha fatto sapere che vogliono creare una tendopoli a. La giunta comunale, insieme con il sindaco Filippo Mannino che è a New York, ha deciso di fare una manifestazione ...( Il Secolo XIX ) Mentre aè record di sbarchi, con circa 2.500 persone arrivate nella ... ( Il Sole 24 Ore ) Nuovoal parco verde di Caivano, nella provincia di Napoli dopo 9 giorni dal ...- - > Un'immagine dela Caivano - ANSA . C'è la questione migranti, con la situazione difficile die i rapporti con la Francia al centro dell'agenda del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ma ieri a ...Il sindaco di, Filippo Mannino, in passato era vicino al Movimento 5 stelle, oggi non più. Ci sonofrequenti. Sbaglia È doveroso intervenire, ma con uno stato che lavori con tutte le ...

Lampedusa, il blitz di Marion Marechal: "Appoggio il governo italiano" Liberoquotidiano.it

Soumahoro, blitz a Lampedusa per fare il traduttore: fango sulla Meloni Liberoquotidiano.it

Il cadavere di un neonato è stato sbarcato al mol o Favarolo di Lampedusa da una motovedetta della Capitaneria che ha salvato un gruppo migranti nelle acque antistanti l’isola. Subito dopo l’attracco ...LAMPEDUSA - Tre natanti con a bordo 121 persone sono stati agganciati questa notte da una motovedetta. Erano partiti da Sfax e Zwara, in Tunisia. I migranti sono provenienti da Egitto, Siria, Sudan, G ...Il ministro degli Interni: avanti ora con il recupero dell’occupazione abusiva di immobili per recuperare gradualmente anche in quei territori il criterio di legalità ...