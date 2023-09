Bimbo morto a Portogruaro | ecco chi è stato

(Di sabato 16 settembre 2023) Le indagini sulla tragica scomparsa del piccolo Bilal Kurtesi, deceduto a soli 18 mesi nel Veneziano, hanno portato a risultati scioccanti. Coordinati dalla procura di Pordenone, gli investigatori si stanno concentrando su un parente del bambino, ritenuto responsabile dell’incidente avvenuto con l’auto di famiglia a seguito di una manovra errata. La famiglia, inizialmente, aveva dichiarato che Bilal era caduto dal cofano dell’auto. Tuttavia, l’autopsia, eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli su incarico del procuratore capo di Pordenone Maria Grazia Zaina, ha smentito tale versione. Bilal ha subito uno schiacciamento causato dall’investimento di un veicolo, con lesioni alla testa e agli organi interni incompatibili con una semplice caduta. Le indagini si sono strette attorno alla figura di un cugino del piccolo. Questo parente era presente nella casa di famiglia a via ...

