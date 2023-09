kanye weste la misteriosa donna in barca a venezia 8 DAGONEWS Sembra che i turisti veneziani non siano stati gli unici testimoni del romantico pompino in barca dial finto marito ...Non sono mancati i momenti imbarazzanti e addirittura censurabili, come il rapper Kanye West sorpreso in atteggiamenti equivoci con la moglieper i quali rischia una multa per atti ...Non è bastato lo scandalo avvenuto a Venezia , dove il rapper americano insieme alla neo mogliesono stati beccati in atteggiamenti intimi a bordo di un'imbarcazione sul Canal Grande ( ...Continuano a far chiacchierare le immagini del cantante in atteggiamenti intimi con la mogliesu un taxi acqueo. I vigili della citt stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per capire se sia stato commesso un atto contro la pubblica decenza. Kanye West e la moglie...

Bianca Censori, chi è l'ultima moglie di Kanye West ilGiornale.it

Kanye West e Bianca Censori, in Italia la lunga estate calda degli scandali la Repubblica

Nuovo capitolo del film horror offerto da Kanye West e Bianca Censori, che sconvolgo Milano con il nuovo look.Kanye West è di nuovo a Berlino, questa volta intento a tentare, invano di saltare la fila davanti al celebre "Kebab di Mustafà", a Kreuzberg ...Kim Kardashian in bikini sulla spiaggia ha risposto alle provocazioni e agli scandali causati dall’ex Kanye West in Italia: le foto ...