Benevento terza in Italia per incremento dei costi di ristorazione | l’aumento è spaventoso

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUnc, stangata d’agosto dai trasporti alla tavola, zucchero +43% Alberghi con più rincari a Olbia e Roma, ristoranti a Brindisi Stangata vacanze, ma non solo. Al top dei rincari di agosto c’è anche la tavola: sul podio, al primo posto svetta lo zucchero con un aumento del 43,3% in un anno, al secondo posto l’olio di oliva con undel 37,1%, al terzo le patate che salgono del 25,9% rispetto ad agosto 2022. Lo indica l’Unione nazionale consumatori, che ha elaborato gli ultimi dati Istat sull’inflazione per stilare le top ten dei rincari e la classifica delle città con i maggiori rialzi per quanto riguarda servizi di alloggio, servizi die assicurazioni. Al settimo posto dei rincari annui, ci sono i voli nazionali che ‘decollano’ del 22% e sono la prima voce non alimentare nelle prime dieci ...

Nelle provincie di, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Siracusa e Palermo si giocano ... La, l'idea più balzana di tutte: quella di creare una forma di prelievo diretto dalla tassazione ...Serie C, il programma dellagiornata. GIRONE A Mantova - Pro Sesto (sabato 16 settembre ore ... Casertana -(domenica 17 settembre ore 20.45). Catania - Picerno (domenica 17 settembre ...La Suprema Corte di Cassazione,Sezione Penale, con sentenza numero 31521 del 21 ottobre 2020 (riguardante proprio la città di) ha ribadito che: "le pubbliche piazze, vie, strade, e ...Per il resto lagiornata del girone C proporrà ben tre derby oltre a Casertana -a Giugliano i tigrotti ospitano la Juve Stabia mentre la Turris capolista proprio con vespe e Latina ...

Casertana-Benevento dove vederla: Sky, NOW o Rai Sport Canale ... Goal.com

Casertana-Benevento, al via la prevendita per i sanniti: i dettagli Ottopagine

L'Unione Nazionale Consumatori che ha elaborato i dati Istat dell'inflazione di agosto rilevando come la Leonessa conquisti la medaglia di bronzo con un aumento dei prezzi su base annua pari al 20,3% ...La Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza numero 31521 del 21 ottobre 2020 (riguardante proprio la città di Benevento) ha ribadito che: “le pubbliche piazze, vie, strade, e ...Lo scorso anno la gara in casa delle Virtus rappresentò l'esordio sulla panchina calabrese del tecnico ex Juventus Next Gen. In quel frangente un Crotone in difficoltà riuscì a ribaltare una sfida che ...