“Bellissimo e fragile” Addio Yuri | la sua vita spezzata a soli 23 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 16 settembre 2023) “Gli ho dato un bacio sulla fronte e gli ho sussurrato ‘hai unadavanti’. Manon si è svegliato: se n’è andato per sempre”. È sconvolto Alessio, amico diUrizio, il giovane aggredito all’alba di mercoledì in zona Darsena a Milano e morto dopo due giorni di coma. La ricostruzione dell’aggressione è a dir poco agghiacciante. Per sette minuti il suo assassino, il ventottenne tunisino Bilel Kobaa, lo ha colpito al volto con alcuni pugni e lo ha strangolato. Soccorso e ricoverato d’urgenza al Policlinico di Milano, dove dopo due giorni in un letto della Terapia intensiva si è spento. Aveva solo 23e tutta ladavanti, ma tutto si è spezzato pochi giorni fa, quando il ventottenne tunisino Bilel Kobaa lo ha aggredito e ucciso. Leggi anche: Morta a 5 mesi davanti ai genitori: ...