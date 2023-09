Beautiful | anticipazioni americane settembre 2023 | Steffy parte per l’Europa

Beautiful, anticipazioni dal 18 al 24 Settembre: Deacon inganna Taylor Cityrumors Abruzzo

Beautiful anticipazioni 16 settembre: Finn è sveglio ma potrebbe essere ancora in pericolo Movieplayer

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) ...Quinn Fuller sta per dirci addio. Il personaggio interpretato dall'attrice Rena Sofer, ci farà compagnia per qualche altra puntata ma poi uscirà per sempre dalle trame di Beautiful. Scopriamo insieme ...Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful ci svelano alcune cose molto interessanti che accadranno già a partire dalle prossime settimane. Intanto ci sarà un clamoroso ritorno, che nessuno ...