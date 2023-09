Bayern Monaco | non molla Palhinha

Ilpiazza un grande colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni di Serge Ibaka con un contratto annuale. Il lungo congolese di passaporto spagnolo ritorna in Eurolega dopo 14 stagioni ...... contro l'Augsburg (3 - 0), confermandosi terzo in classifica con 9 punti, dietro Bayer Leverkusen e, entrambe a 10. Nella quarta giornata il Borussia Dortmund ha vinto in casa del ...Protagonista assoluto di questo inizio di stagione al Bayer Leverkusen , Xabi Alonso sarebbe finito nel mirino di diversi top club europei, primi su tutti Real Madrid e. Come riportato da 'Mundo Deportivo', il futuro sarebbe lontano dall'attuale panchina. I responsabili del club bavarese sarebbero molto attenti al suo rendimento attuale, e sarebbe lui ...Commenta per primo Dopo il pareggio maturato contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga, ilè pronto ad aprire i discorsi per trovare l'accordo sul rinnovo di contratto di Dayot Upamecano , centrale francese di 24 anni in passato al Lipsia.

LIVE LBA - Virtus Bologna vs Bayern Monaco, gara in chiaro su Magenta Sport Pianetabasket.com

Al via la Magenta Cup per la Virtus Bologna il giorno dopo l'esonero di Sergio Scariolo. Le VNere, guidate da coach Seravalli, hanno perso la semifinale contro i padroni di ...Renato Sanches ha una storia di vittorie difficile da eguagliare (uno scudetto col Benfica, due col Bayern Monaco, uno col Lilla e uno col PSG più una serie di coppe nazionali) tra cui il titolo ...Per gli ospiti reti di Mofti e gol di Laborde. In Germania il Bayern Monaco è stato bloccato sul 2-2 in casa dal Bayern Leverkusen: per i padroni di casa ancora in gol Harry Kane, alla sua quarta rete ...