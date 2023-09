Bayern Monaco - Bayer Leverkusen 2 - 2 | gol e highlights

La sintesi del 2 - 2 trae Bayer Leverkusen: gol di Kane, pari di Grimaldo, poi Goretzka e nel recupero ...In Germania ilè stato bloccato sul 2 - 2 in casa dalLeverkusen: per i padroni di casa ancora in gol Harry Kane, alla sua quarta rete in Bundesliga. In Portogallo, vittoria in ...Commenta per primo Ilnon molla Joao Palhinha. Seppur il centrocampista abbia rinnovato il proprio contratto con il Fulham, secondo quanto riportato dalla Bild , la dirigenza bavarese crede, in ogni caso, di ...Il video con gli highlights e i gol di- Bayer Leverkusen 2 - 2 , match valido per la quarta giornata della Bundesliga 2023/2024. I bavaresi la sbloccano all'Allianz Arena con un gol nel finale di Goretzka, dopo l'iniziale ...

Bayern Monaco, Tuchel annuncia: «Nuovo problema per Neuer» Calcio News 24

Molte big europee in campo questo venerdì. In Francia il Psg va ko in casa: impresa del Nizza che si è imposto per 3-2 al Parco dei Principi. Ai parigini non sono bastati due gol di Mbappé per recuper ...MONACO DI BAVIERA (Germania) - Spettacolo ed emozioni fino all'ultimo secondo tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen all'Allianz Arena. Entrambe le squadre hanno dato vita a un grande show e hanno ...Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.